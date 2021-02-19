Давид Манукян после расставания с Ольгой Бузовой рассказал о проблемах со здоровьем

19.02.2021, 19:58, Разное

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Блогер Давид Манукян после расставания с популярной ведущей Ольгой Бузовой пояснил о своих проблемах со здоровьем. Артист страдает заложенностью носа, также у него есть боязнь замкнутых пространств.

В рамках интервью Манукяна спросили, имеются ли у него какие-то страхи. Оказалось, что жизнь блогера из Новосибирска является не такой уж и простой. Его главный страх – клаустрфобия, в особенности он боится находиться в замкнутом пространстве, если при себе нет капель для носа. На протяжении 15-ти лет у него присутствует заложенность, на фоне этого артист постоянно задыхается.

Давид Манукян очень боится потерять родителей. В последнее время экс-избранник постоянно чувствует себя одиноким, но с этим ему помогают справиться подписчики в социальной сети Instagram. От них артист получает постоянную поддержку, фолловеры помогают ему пополнять энергию, за счет которой продолжается его путь в шоу-бизнесе.

Манукян назвал себя настоящим эгоистом, потому что редко спрашивает, как обстоят дела у других людей. Своим недостатком рэп-исполнитель считает постоянное разбрасывание носков по квартире.

Источник: peopletalk.ru