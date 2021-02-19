Создана самая точная карта Земли

19.02.2021, 19:56, Новости дня

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Американские специалисты представили самую точную из всех имеющихся карт земной поверхности, перенесенных на плоскость. В работе активное участие принимали специалисты по астрофизике.

В данном случае материки и океаны расположены не совсем обычно. Земной шар разделен не на Западное и Восточное полушария, а на Северное и Южное.

Таким образом, в центре каждого круга оказались полюса, а экватор проходит именно по краям. По словам разработчиков, здесь самые незначительные искажения, в отличие от ранее созданных карт. Поскольку карта двусторонняя, материки, пересекающиеся на экваторе, также выглядят непрерывными, хотя рассматривать их не очень удобно. Создатели карты вынуждены были пойти на это, чтобы меньше было неточностей, которые возникают в привычных для нас ракурсах.