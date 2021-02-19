 

Компания LG начала глобальные продажи новой линейки телевизоров

19.02.2021, 19:56, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Представители компании LG представили новую флагманскую модель телевизора, а также сообщили о запуске глобальных продаж последней линейки устройств, в которых использована технология OLED.

Главные отличия заключаются в размере экранов. В линейке представлены диагонали от 43 до 88 дюймов. К слову, здесь технология OLED evo обеспечивает более яркое и четкое изображение.

Также разработчик информировал о выходе в текущем году моделей телевизоров, в которых для создания экраном используются наночастицы. Подробнее о них разработчик обещает сообщить в ближайшее время. О ценах и подробных технических характеристиках можно узнать на официальных страницах производителей и продавцов телевизоров LG.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.09 / В Германии назвали «позором» митинг националистов в Берлине

29.12 / ОНФ поблагодарил героев 2020 года

29.06 / В Роскосмосе объяснили высокую стоимость «Ангары»

25.08 / Плавучий космодром «Морской старт» пообещали восстановить

18.12 / Кирилл Тимошенко: Ермак редко берет трубку, когда это очень срочно нужно

25.08 / Минобороны на форуме «Армия-2020» подписало контракты на 1,16 трлн рублей

20.07 / Путин рассказал об отношении к Крыму бывшего руководства Украины

26.06 / Эксперт: Япония превратилась в исполняющего обязанности Украины на Востоке

12.02 / Министр по одиночеству появился в Японии

02.07 / В РФ подтвердили 6,8 тыс. новых случаев коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска