Компания LG начала глобальные продажи новой линейки телевизоров

19.02.2021, 19:56, Новости дня

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Представители компании LG представили новую флагманскую модель телевизора, а также сообщили о запуске глобальных продаж последней линейки устройств, в которых использована технология OLED.

Главные отличия заключаются в размере экранов. В линейке представлены диагонали от 43 до 88 дюймов. К слову, здесь технология OLED evo обеспечивает более яркое и четкое изображение.

Также разработчик информировал о выходе в текущем году моделей телевизоров, в которых для создания экраном используются наночастицы. Подробнее о них разработчик обещает сообщить в ближайшее время. О ценах и подробных технических характеристиках можно узнать на официальных страницах производителей и продавцов телевизоров LG.