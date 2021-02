Мнение: Фейсбук нанял бывшего пресс-атташе НАТО как главу своей разведки

19.02.2021, 19:54, Разное

Фейсбук нанял бывшего пресс-атташе НАТО как главу своей разведки

Бен Ниммо, бывший пресс-атташе НАТО и старший научный сотрудник Атлантического Совета, объявил, что Фейсбук нанял его, чтобы «возглавлять всемирную стратегию разведки против операций влияния» и «возникающих угроз». Ниммо назвал Россию, Иран и Китай как потенциальную опасность для фирмы. Это заявление горячо приветствовали несколько натовских чиновников, но многие другие были не слишком рады. «Больше цензуры – вот что нас ждет, когда бывший пресс-атташе НАТО, ставший «исследователем» на деньги Пентагона, который навешивал на реальных людей ярлыки «русских ботов» и впаривал дезинформацию, чтобы связать Джереми Корбина с «активными мерами» России, перешел на службу технологическому гиганту» – заметил журналист-расследователь Макс Блюменталь.

Сомнительное прошлое Ниммо, разумеется, вызывает вопросы типа: можно ли считать его возвышение до начальника того, что 2 800 миллионов пользователей по всему миру увидят в своих лентах, шагом вперед для свободы обмена информацией?

«Агенты-дезинформаторы»

Например, в 2019 году глава лейбористов Великобритании Джереми Корбин опубликовал секретные документы Консервативной партии про переговоры правительства тори с США о приватизации Государственной службы здравоохранения (NHS). Всего за несколько дней до выборов, такой скандал мог бы свалить правительство и привести к власти самое радиально антивоенное и антиноменклатурное правительство в истории Великобритании. Буржуазные СМИ из кожи вон лезли, пытаясь поставить эту новость с ног на голову, и Ниммо играл в этом важнейшую роль, немедленно провозгласив, без малейших доказательств, что эти документы «очень похожи…на известную операцию России». Такое «экспертное заключение» превратило новость из «тори хотят тайком приватизировать NHS» в «связи Корбина с Россией ». Усилия Ниммо помогли консерваторам победить на выборах и отправили Корбина на свалку.

Это пришлось очень по вкусу Атлантическому Совету, который заклеймил Корбина «троянским конем Кремля» – то есть тем, кто распространяет выгодную Москве информацию». Генерал британской армии был полностью согласен, заявив, что, если бы Корбин победил на выборах, армия бы отреагировала на это. Госсекретарь США Помпео также сказал, что правительство США «старалось изо всех сил», чтобы не дать радикальному левому победить на выборах в Великобритании.

Ниммо крайне щедро раздает ярлыки «русских агентов-дезинформаторов». В 2018 году его «исследование» указало на пользователя Твиттера @Ian56789 как на «кремлевского тролля». На самом деле Йан Шиллинг –английский пенсионер, что легко доказали Sky News, взяв у него интервью в прямом эфире и задавая ему тупые вопросы – вы в самом деле русский бот? Хотя Шиллинг явно был реальным человеком, его учетку все равно удалили.

Ниммо также настаивал, что «Руслана Боширова» – влиятельный русский бот. На самом деле она всемирно известная пианистка Валентина Лисица, любой может узнать это, погуглив. Такие выходки не сулят ничего хорошего критикам западной внешней политики, которые и без того подвергаются постоянным нападкам, приостановкам или банам в соцсетях.

Провоенный путч

Атлантический Совет был основан как филиал НАТО и сохраняет крайне тесные связи с альянсом. Он продолжает получать крупные суммы от западных правительств и торговцев оружием, и его совет директоров набит до отказа крупными американскими государственными деятелями вроде Колина Пауэлла, Кондолизы Райс и Генри Киссинджера. Там также не меньше семи бывших директоров ЦРУ и немало высших генералов, вроде Джима «Бешенного пса» Мэттиса, Уэсли Кларка и Дэвида Петреуса.

В последние годы сотрудники Атлантического Совета также проникли в самое сердце крупных компаний в области технологии и соцсетей. В 2018 Атлантический Совет объявил, что сотрудничает с Фейсбуком для помощи в слежке за лентами новостей пользователей, то есть получил серьезную власть над тем, что продвигать и что задвигать. За год до того Джессика Ашух перешла с поста замдиректора по ближневосточной стратегии Атлантического Совета на пост директора по политике в Reddit (этот сайт стоит на 8 месте в США по посещаемости). Однако, как обычно среди шпионов, неясно, в самом ли деле можно «уйти» из Атлантического Совета.

И НАТО нацелилось не только на Россию. Недавно Атлантический Совет опубликовал анонимный отчет в 26 000 слов, в котором утверждает, что их цель – смена режима в Китае и советует Байдену провести «красные линии» вокруг Китая, на нарушение которых США ответят военной силой. А глава STRATCOM адмирал Чарльз А. Ричард, написал, что США должны готовиться к возможной атомной войне против Пекина.

Больший контроль

Эта военная эскалация сопровождается усилением пропагандистской войны в сети, США пытаются изолировать Китай экономически и остановить продвижение китайских технологических компаний, как Хуавей, Сяоми и Тик-Ток. Ниммо сыграл роль в раздувании обвинений о злодейской активности Китая, утверждая, что существует разветвленная сеть прокитайских ботов, внушающих американцам, что Китай справляется с эпидемией ковида куда успешнее, чем США. То, что американцы и сами могли бы до такого додуматься, в расчет не принимается.

Правительство прилагает огромные усилия, чтобы убедить население в существовании усилий (иностранного) правительства для манипуляции общественным мнением в сети. Это типичные случай проекции, когда Запад указывает пальцем на своих врагов, в то же время добиваясь большего контроля над средствами связи, до такой степени, когда все труднее стало различать где кончается глубинное государство и начинаются СМИ. Бен Ниммо со службы в НАТО перешел в мозговой трест, связанный с НАТО, а оттуда – в Фейсбук – еще один пример этого явления. Возможно, Ниммо не ищет никаких западных операций в сети именно потому, что он сам – часть такой операции.

Алан Маклеод – старший обозреватель MintPress News, автор книг Bad News From Venezuela: Twenty Years of Fake News and Misreporting и Propaganda in the Information Age: Still Manufacturing Consent

https://www.mintpressnews.com/censorship-way-facebook-hires-nato-press-officer-intelligence-chief/275154/ – оригинал на английском

Про этого деятеля пару лет назад писал бывший британский дипломат Крейг Мюррей https://colonelcassad.livejournal.com/4425538.html

Учитывая практику работы этого деятеля в Вики, в Фейсбуке можно ожидать новую кампанию против "русских ботов" и "агентов влияния". В обнимку с продолающейся цензурой конечно же.

—