Санкции против жены Медведука ввели из-за завода, обеспечивающего нефтепродуктами ОРДЛО

19.02.2021, 19:52, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Совет нацбезопасности и обороны ввел санкции против жены народного депутата от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Виктора Медведчука Оксаны Марченко и гражданской жены нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака Натальи Лавренюк из-за того, что они являются собственницами Новошахтинского нефтеперерабатывающего завода в Ростовской области. Об этом сообщает ZN.UA со ссылкой на источники в СНБО.

По данным СМИ, Марченко владеет 75% завода, а Лавренюк – 25%. Предприятие обеспечивает нефтепродуктами оккупированные Россией территории Донецкой и Луганской областей.

Санкции против Лавренюк могли ввести и как против иностранного лица, так как у нее есть паспорт гражданки РФ, отметило издание.

СНБО сегодня ввел санкции против Медведчука и Марченко. Совет нацбезопасности принял решение применить ограничения против 19 компаний и восьми физлиц.

Марченко и Медведчук – кумовья президента РФ Владимира Путина. Глава Кремля крестил их дочь Дарью, которая родилась в 2004 году. Оба члена семейства занесены в базу центра “Миротворец”.

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал сегодняшнее заседание СНБО неделю назад, 12 февраля. Официально его повестку дня не публиковали. Советник руководителя Офиса президента по антикризисным коммуникациям Михаил Подоляк заявил, что это заседание “спровоцирует нервную реакцию политико-бизнесовой элиты Украины”.

Вечером 2 февраля Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций против народного депутата от ОПЗЖ Тараса Козака и принадлежащих ему телеканалов. Козак приобрел ZIK летом 2019-го. Санкции предусматривают лишение лицензии “112 Украина”, ZIK и NewsOne, им предписано прекратить вещание, вся легальная деятельность медиакомпаний прекращается сроком на пять лет. Провайдеры сразу же начали блокировать телеканалы, а те сделали совместное заявление о “политической расправе” и пообещали бороться “за свое право вещать для украинцев”.

Кроме того, под санкции попали самолеты, которыми, вероятно, пользовались кум президента РФ, глава политсовета ОПЗЖ, нардеп Виктор Медведчук и Козак. Теперь самолеты не могут входить в воздушное пространство Украины, совершать посадки на территории страны и брать пассажиров.

—