Мейхер рассказала, почему на шоу “Голос країни” пошла в команду к Тине Кароль

19.02.2021, 19:52, Новости дня

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Участница нового сезона проекта “Голос країни” на “1+1”, украинская певица Надежда Мейхер в интервью, которое 19 февраля опубликовано на сайте издания “КП в Украине”, заявила, что выбрала в качестве тренера коллегу Тину Кароль, так как она больше других тренеров приглашала ее к себе в команду.

Артистка подчеркнула, что выступает на сцене больше 20 лет, поэтому тренерский состав воспринимает как “младших коллег по цеху”. Мейхер подчеркнула, что относится к тренерам “в разной степени с уважением”.

14 февраля Мейхер по итогам четвертого эфира слепых прослушиваний стала участницей проекта “Голос країни”. Она спела Mon Mec A Moi из репертуара французской певицы Патрисии Каас.

Во время выступления к ней повернулись все четыре тренера проекта. Комментируя свое участие в проекте, Мейхер заверила, что это не навредит другим участникам, которые хотят “как-то начать свой большой творческий путь”.

Премьера 11-го сезона шоу “Голос країни” состоялась 24 января. Тренерами проекта, помимо Тины Кароль, стали певица Dorofeeva (Надя Дорофеева) и певцы Олег Винник и Monatik.

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