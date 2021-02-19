 

Грета Тунберг: «Техас – всего лишь начало, скоро мы навсегда забудем о глобальном потеплении»

19.02.2021, 19:51, Разное
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Шведская экоактивистка Грета Тунберг в соцсети Tik-Tok обратилась к жителям Техаса с поздравлениями с победой над глобальным потеплением. По её словам, это был важный шаг в войне за климат, и скоро глобальное потепление будет побеждено и в других регионах Земли.

Экологиня отметила, что жители Техаса сумели добиться успеха в сокращении выхлопов парниковых газов за счёт перехода на самокаты и электромобили. В своём обращении Тунберг пригласила губернатора штата в Стокгольм для вручения медали «Зелёный паладин». Республиканец Грег Эбботт поблагодарил её за поддержку и пообещал прибыть в Швецию сразу, как только дороги и аэропорт Техаса будут расчищены от снега.

«Мы выиграли битву, но война ещё впереди. Глобальное потепление всё ещё свирепствует во многих городах Европы, Индии и Ближнего Востока. Не все их жители такие крутые, как техасцы. Но не бойтесь. С вами я, и скоро мы повторим этот грандиозный успех по всему миру», – сказала Грета Тунберг.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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