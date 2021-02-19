 

Мнение: О моральных уродах

19.02.2021, 19:48, Разное
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Нет, всё-таки неистребима в россиянах эта черта – судить и осуждать ближнего, первее, чем себя. Причём сразу – по всей строгости закона, непременно к высшей мере наказания

Что ж, не будем забывать, из какого сора

Газета Вечерний Ленинград, 1963 год.

Уж и социализм давно не строим, и страны той нет на карте. А наследие её живёт и побеждает. Ибо непобедимо оно. Потому – люди всё те же.

А главное, какого ревнителя моральных норм и духовных скреп ни копни – всё время у него второе дно, как у ругающей загнивающий и бездуховный Запад сенатора Елены Мизулиной, чей сын живёт в Брюсселе и топит за ЛГБТ…

А мораль из этого?

А нет её!

Да и нужна ли она в таких случаях?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика



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