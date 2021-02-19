 

В Минсельхозе предложили вернуть трудодни

19.02.2021, 19:46, Разное
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Министерство сельского хозяйства разработало новую программу для сокращения безработицы на селе. Основным нововведением для жителей деревни станет возврат привычных для них с времён СССР трудодней. Мера будет обязательной и затронет всех безработных селян.

“Жители села часто жалуются на отсутствие работы в сельской местности. Такое положение дел вынуждает их прибегать к пьянству. Трудодни – самый эффективный подход покончить с целым рядом проблем. Такая практика хороша зарекомендовала в Советском Союзе и, вероятно, она будет полезной сегодня. Тем более, все отбывшие определённое число трудодней смогут рассчитывать на продовольственный паёк”, – сказал замминистра сельского хозяйства Алексей Латынин.

Организация трудодней для сельского населения ляжет на представителей частного бизнеса, владеющего агропредприятиями, фермерскими хозяйствами и другими юридическими объектами, зарегистрированными на этой территории. У граждан есть право на выбор прикрепления к тому или иному рабочему месту. Каждый сельский житель будет обязан отработать не менее 15 трудодней в месяц. Освобождением от повинности может служить инвалидность, служба в вооружённых силах, учёба в высшем учебном заведении на дневной форме обучения, справки о трудоустройстве или выходе на пенсию.

По итогам мероприятий в Минсельхозе рассчитывают полностью покончить с безработицей и алкоголизмом в сельской местности.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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