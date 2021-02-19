 

Байден обвинил Россию в атаках на Запад

19.02.2021, 19:38, Новости дня
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Президент США Джо Байден обвинил Россию в атаках на Запад, а также в стремлении ослабить НАТО и «Европейский проект».

Байден заявил, что Соединенные Штаты сохранят полную приверженность НАТО и Статье 5 устава организации, предусматривающей коллективную оборону альянса, передает ТАСС.

По словам американского президента, США и ЕС должны сохранять трансатлантическое партнерство в качестве краеугольного камня международного взаимодействия. Кроме того, странам запада следует сообща готовиться к долгосрочной стратегической конкуренции с Китаем.

Ранее советник президента Соединенных Штатов по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что отношения Москвы и Вашингтона с приходом к власти Джозефа Байдена будут сложными, так как Россия представляет угрозу по многим направлениям.

Политолог Дмитрий Дробницкий сообщил газете ВЗГЛЯД, что США при Байдене будут «максимально приближать к себе идеологических союзников и максимально давить всех остальных».

Напомним, команда Байдена не исключает введения новых санкций против Москвы из-за приписываемых РФ хакерских атак на американские госведомства.

Кремль неоднократно решительно отвергал обвинения в кибератаках против госструктур США.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему между Россией и Западом началась дипломатическая война.



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