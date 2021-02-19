Подозреваемого в госизмене арестовали в Москве
19.02.2021, 19:38,
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В Москве спецслужбы арестовали россиянина, подозреваемого в государственной измене, рассказал источник в правоохранительных органах.
«Сотрудники ФСБ задержали гражданина РФ Воронина Д. И., которого подозревают в государственной измене. Его допросили, а позднее Лефортовский суд Москвы отправил его в СИЗО», – передает сообщение ТАСС.
В январе Псковский областной суд приговорил к семи годам исправительной колонии строгого режима жителя Печоры Сергея Лыхмуса, признанного виновным в госизмене, сообщил источник в правоохранительных органах.
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