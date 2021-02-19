 

Подозреваемого в госизмене арестовали в Москве

19.02.2021, 19:38, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В Москве спецслужбы арестовали россиянина, подозреваемого в государственной измене, рассказал источник в правоохранительных органах.

«Сотрудники ФСБ задержали гражданина РФ Воронина Д. И., которого подозревают в государственной измене. Его допросили, а позднее Лефортовский суд Москвы отправил его в СИЗО», – передает сообщение ТАСС.

В январе Псковский областной суд приговорил к семи годам исправительной колонии строгого режима жителя Печоры Сергея Лыхмуса, признанного виновным в госизмене, сообщил источник в правоохранительных органах.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.11 / Окружной админсуд Киева открыл производство по иску “Батьківщини”, которая лишилась госфинансирования

29.07 / «Аэрофлот» откажет в перевозке иностранцам без справки на коронавирус

04.12 / Фирма тестя Татарова получила от Киевсовета земли на 21 млн грн сразу после назначения зятя в Офис президента – Bihus.info

01.01 / Вассерман дал прогноз по развитию событий в 2021 году

15.12 / Опубликована информация о смартфоне Vivo iQOO U3

21.07 / Лидеры ЕС согласовали бюджет и пакет помощи в связи с коронавирусом

07.08 / Степанов заявил, что течение COVID-19 начало меняться и стало тяжелее

01.07 / Украинские военные в июне уничтожили 42 российских оккупанта – штаб ООС

12.09 / Американская компания подтвердила причастность к блокировкам интернета в Белоруссии

15.07 / Россия возобновила экспорт аппаратов ИВЛ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска