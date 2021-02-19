 

Кабмин одобрил совместное производство вертолетов с ОАЭ

19.02.2021, 19:38, Новости дня
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Правительственная комиссия под руководством премьер-министра Михаила Мишустина одобрила сделку о совместном производстве арабской компанией Tawazun Strategic Development Fund и «Вертолетов России» новых моделей вертолетов.

В ходе заседания комиссии рассматривались ходатайства иностранных инвесторов о предварительном согласовании сделок в отношении российских компаний, занимающихся производством и поставкой авиационной техники, разведкой и добычей полезных ископаемых, оказанием услуг в портах и аэропортах, говорится в сообщении на сайте правительства.

«Правительственная комиссия одобрила в том числе сделку, в результате совершения которой арабская компания «Tawazun Strategic Development Fund LLC» совместно с российским холдингом «Вертолеты России» будет вести разработку и организацию производства российским обществом «ВР-Технологии» новых моделей вертолетов», – отмечается в релизе.

В заседании участвовали первый вице-премьер Андрей Белоусов, зампред правительства – глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко, вице-премьер – полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев, вице-премьеры Виктория Абрамченко, Александр Новак, федеральные министры.

В ходе авиасалона Dubai Airshow 2019 «Вертолеты России» подписали с эмиратским Tawazun соглашение об основных условиях сделки по покупке половины компании «ВР-Технологии» – конструкторского бюро российского холдинга.



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