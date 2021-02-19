Суточный прирост заразившихся коронавирусом в России вновь превысил 13 тысяч

19.02.2021, 19:34, Разное

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В оперативном штабе по мониторингу ситуации рассказали, что за прошедшие сутки количество заразившихся россиян выросло на 13 433. Около 10,9% из них не имеют симптомов. 18 637 человек выздоровели, 470 пациентов скончались.

Новые случаи обнаружили в 85 российских регионах. Лидером среди них по числу больных вновь стала Москва. За минувший день в столице выявили 1 972 заразившихся коронавирусной инфекцией.

За ней идут Санкт-Петербург и Московская область, где диагноз поставили 1 087 и 687 жителям соответственно. Также в первую пятерку попали Нижегородская (416 больных) и Воронежская (341 больной) области.

Ситуация с распространением вируса в России остается сложной. В среду оперштаб отчитался о 12 828 новых случаях заражения, а в четверг – о 13 447. Всего инфекцией в стране заразились 4,1 миллиона человек.

Ранее академик РАН Виталий Зверев рассказал, что опасность подъема заболеваемости сохраняется. По его словам, в стране пока не сформировался коллективный иммунитет.

С 18 декабря во всех регионах России началась масштабная вакцинация. Доступ к вакцине имеют все категории граждан. По прогнозам Минздрава, к концу этого года от коронавирусной инфекции привьется более 60% населения.