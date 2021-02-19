Мужчина с мачете ограбил магазин

19.02.2021, 19:34, Разное

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Вечером 18 февраля вооруженный мачете мужчина ворвался в продуктовый магазин на Центральной улице в поселке Шушары в Пушкинском районе Санкт-Петербурга, передает Пятый канал. Разбойник потребовал отдать ему все деньги из кассы. Продавщица ему подчинилась. Сразу после его ухода она заявила в полицию. Налет попал на видео. Злоумышленника разыскивают.