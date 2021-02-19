Это надо видеть: продюсер и киноман Рената Пиотровски о лучших новых фильмах сезона и новостях индустрии

19.02.2021, 19:14, Разное

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… и старых тоже — для тех, кто понял жизнь и не спешит! В первую очередь хочу поздравить Алексея Аграновича с назначением на должность художественного руководителя “Гоголь-центра” — на этом месте он станет преемником Кирилла Серебренникова. Уход Кирилла Семеновича — сложная и грустная тема, но новый руководитель — это абсолютно точно логичный и разумный выбор, которому действительно рады и поклонники-зрители, и коллеги, и сам Серебренников, который растил этот театр с нуля. Причем растил вместе с актерами, которых сам воспитывал, четыре года преподавая в рамках экспериментального актерско-режиссерского курса в Школе-студии МХАТ. В каком направлении поведет эту слаженную, талантливую команду Алексей Агранович? Ждем с нетерпением новых постановок в “Гоголь-центре” — а пока смотрим кино.

“Родные”

Отечественный трагикомический роуд-муви Ильи Аксенова “Родные” по сценарию Жоры Крыжовникова и Алексея Казакова с Сергеем Буруновым, Ириной Пеговой, Семеном Трескуновым и Лизой Монеточкой — одна из главных премьер сезона, заслужившая сравнения с “Маленькой мисс Счастье”. Отец семейства узнает, что у него неизлечимая болезнь и жить ему осталось недолго — и вместе с семьей отправляется на Грушинский фестиваль, где мечтает исполнить песню собственного сочинения. В любом путешествии, как известно, важна не конечная точка, а сам путь — и все семейство, символизирующее архетипичные российские характеры, ждут испытания, важные встречи и проверка отношений.

Фильм вышел 11 февраля и уже собрал в прокате более 220 миллионов рублей — такого мы давно не видели. Люди ждут весну и рады теплым, волнующим фильмам “о своих”. Я слышала массу позитивных отзывов как от зрителей, так и от представителей медиарынка — и сама с ними согласна! Для меня “лакмусовая бумажка” для оценки любой картины — это мое настроение на следующий день после просмотра: вспоминаю ли я фильм, думаю ли о нем, рефлексирую ли. В данном случае ответ однозначно “да”: родня получилась родной!

Интересный факт:

Странный момент, замеченный поклонниками: фильм удивительным образом не согласуется с клипом на песню “Белые розы” группы “Ласковый май”, который Монеточка и Сергей Бурунов сняли к выходу картины. В картине Аксенова Бурунов играет отца Лизы, а в изящном черно-белом клипе — ее поклонника…

“Рашн Юг”

4 марта в широкий прокат выйдет комедийная мелодрама “Рашн Юг” с Семеном Трескуновым, Стасей Милославской и Риналем Мухаметовым. Все трое — востребованные актеры с большим количеством проектов, но смотрятся в кадре молодо, живо, очень свежо и нетрафаретно. “На Юг, на Юг, на Юг!” — кричим мы все на исходе долгой зимы, вторя чеховскому “В Москву!”, и режиссер Антон Федотов в качестве смешной прелюдии к отпуску рассказывает нам историю одного путешествия к морю. Главные “ингредиенты” — курортный городок, одна девушка и один влюбленный парень. Плюс фактурные локации — как честная реклама для развития внутреннего туризма. Красиво и весело!

Риналь Мухаметов и Стася Милославская

“Отпуск”

Легкий и веселый проект, которых нам так не хватает на фоне гнетущих новостей о пандемии, — сериал “Отпуск” на видеоплатформе Premier (режиссер Александр Бойков). Еще один “южный” сюжет разворачивается в Геленджике, куда семья северян приезжает отдыхать уже в одиннадцатый раз — всегда в один и тот же гестхаус. Роматичная любовь у молодых, взрослая и сомневающаяся — у взрослых. Все темпераментные, яркие, смешные и непошлые!

“Дело”

Бразильский сериал “Дело”, доступный в интернет-кинотеатре IVI, — история о дерзких, красивых и находчивых дамах, которые не просто встречаются с мужчинами за деньги, но превращают древнейшую профессию в современный бизнес — с четким бизнес-планом, учетом доходов, продуманным маркетингом и заботой о постоянных клиентах. Пролетели четыре сезона — и отзывы на “Кинопоиске” звучат крайне убедительно: 7,9! Успешный менеджер — смотри и учись!

“Белая королева”

Моя слабость — историческое кино. “Белая королева” — британский исторический телесериал BBC 2013 года по трем романам писательницы Филиппы Грегори. Время действия — XV век, сюжет строится вокруг ожесточенной борьбы английских знатных семей за право сесть на трон. Серые кардиналы затянувшейся войны — три властные женщины, главный талант которых — искусство тонкой манипуляции. Страсть, эмоции, интриги, запрещенная любовь и безупречные костюмы — нет, никто из нас не хочет оказаться в том времени и не завидует людям, которые в 30 лет уже считались стариками, но всем нам приятно, сидя в уютной квартире с посудомоечной машиной и роботом-пылесосом, примерить на себя чужую жизнь — полную настоящей любви, дикого страха и порой жуткой ненависти. А вот сиквел “Белая принцесса” оставил меня совершенно равнодушной — магии кино не случилось…

“Друзья на свою голову”

Французская комедия — для тех, кто хочет вспомнить, что Венсан Кассель — еще и отличный актер, а не только муж томной Тины Кунаки, за которым гоняются папарацци и светские хроникеры. “От дружбы до зависти — один шаг”, — гласит слоган фильма, который получился, с одной стороны, легким, а с другой — достаточно… злым. Да, друзья познаются не в горе, а в радости, и довольно страшно, когда твое счастье раздражает, злит и вызывает только ревнивую зависть. Я привыкла к Венсану в образе героя-любовника и мачо, но здесь он сыграл простого, приземленного и ни капли не романтичного мужчину — и новое амплуа ему к лицу. Немножко философии: да, артистичные люди легко уживаются с людьми нетворческих профессий — настоящей любви не мешают никакие клише.

“Душа”

Закончить свой дайджест я бы хотела картиной “Душа” Пита Доктера. Американский компьютерный анимационный фильм производства Pixar Animation Studios вышел в прокат на платформе Disney+ еще в прошлом году, 25 декабря, хотя запуск бесконечно откладывался из-за пандемии, но разговоры о нем не утихают и сегодня. Картина оказалась очень созвучна новой реальности, в которой мы заново учимся ценить простые вещи и жить ради того, чтобы просто жить. Это идеальный мультфильм для всей семьи и в каком-то смысле антидот от измучившей всех психологии успеха и достигаторства: нет, мотивационные лозунги, самореализация, богатство не сделают вас счастливыми — и по-настоящему счастливы только те, кто умеет радоваться солнцу, снегу и улыбке прохожего.