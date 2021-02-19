Врач Чернышева рассказала об опасности раздельного питания для здоровья

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19.02.2021, 19:04, Разное
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Врач Надежда Чернышева пояснила о том, что раздельное питание может быть крайне опасным для здоровья. Не всегда оно приносит пользу организму, поскольку сильные ограничения отрицательно сказываются на работе внутренних органов.
Не исключено, что при раздельном питании у человека возникнут проблемы с ЖКТ, нередко истощается пищеварительная система в целом. Основателем теории, предусматривающей раздельное питание, является американец Герберт Шелтон, который не получил медицинского образования, а был сторонником альтернативных методов лечения. В какой-то момент его последователи, начавшие ограничивать себя во многих продуктах, скончались от расстройства пищеварения.

В процессе своего развития человечество привыкло питаться смешанной пищей. Если какой-то компонент не добавляется, организму приходится дополнительно тратить силы, чтобы обеспечить компенсацию недостающего продукта. Главным принципом питания является – не переедать, в особенности данное правило актуально в дни, когда человек отправляется на застолья.

Источник: tvzvezda.ru



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