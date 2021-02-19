Ученые советуют пациентам с COVID-19 тщательно обследовать глазное яблоко

19.02.2021, 19:04, Разное

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Французские исследователи провели исследование, чтобы выявить, как COVID-19 влияет на зрение больных. В результате медики посоветовали пациентам с тяжелым течением коронавирусной инфекции тщательно обследовать глазное яблоко.

Ранее подобное исследование проводили исследователи из Италии. Они изучили выделения из глаз зараженных людей и установили, что в них SARS-CoV-2 сохраняется намного дольше, чем в носоглотке. При этом в данной ситуации вирус был более жизнеспособным, что даже стало причиной возникновения конъюнктивита.

Ученые из Франции говорят о том, что COVID-19 может стать причиной различных офтальмологических патологий, среди которых невриты зрительного нерва, ретинопатия и раздражение слизистой. Кроме этого, у пациентов с тяжелым течением коронавируса после проведения МРТ были обнаружены узелки непонятного происхождения, располагающиеся между стекловидным телом и сетчаткой глаза. Поэтому специалисты советуют обследовать глазное яблоко у всех больных, у которых диагностировали тяжелую форму.

Источник: www.kp.by