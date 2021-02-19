 

Анастасия Решетова за месяц поправилась на 4 килограмма

19.02.2021, 19:04, Разное
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Модель Анастасия Решетова призналась, что за месяц поправилась на четыре килограмма. В последнее время бывшая избранница Тимати перестала следить за своей фигурой.
В социальной сети Instagram Решетова опубликовала видео, где можно вблизи рассмотреть ее формы. Она утверждает, что за последний месяц набрала вес, поскольку плотный график мешает ей уделять время своей фигуре. Бывшая невеста Тимати не отказывает себе в еде и к тому же практически не посещает спортивный зал.

В марте Решетова пообещала взять себя в руки и начать восстанавливать форму. Общаясь с подписчиками, модель также рассказала, что из-за большой занятости на рабочих проектах ей приходится пользоваться услугами няни для годовалого сына Ратмира. По словам знаменитости, бабушки практически не проводят время с внуком.

Анастасия Решетова и рэпер Тимати расстались в сентябре прошлого года. Артист отправился искать любовь на реалити-шоу «Холостяк». Премьера нового сезона с участием рэпера состоится уже в марте.



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