 

Китайский производитель электроники Xiaomi создаст собственный электрокар

19.02.2021, 19:02, Новости дня
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Неужели Xiaomi пытается стать гигантом современной автомобильной промышленности? Эксперты удивлены решением китайского производителя мобильных гаджетов и других электронных устройств создать собственную модель электрокара.

Дело в том, что автомобили в наше время насыщены электронными устройствами. Это уже давно не просто двигатель и четыре колеса, на которые поставлен самодвижущийся кузов. Особенно это касается машин на электрической тяге.

Электромобили нуждаются в емком аккумуляторе. Их работа немыслима без специальных процессоров, компьютерных систем и операционок. Смартфоны и планшеты создают также. Вся разница – в габаритах и наличии колес, шутливо напоминают эксперты.



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