 

Samsung начал бороться с фоновой работой стандартных приложений

19.02.2021, 19:02, Новости дня
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Очередные версии прошивок для Android 11 (One UI 3.0 и 3.1), применяемые для установки на смартфоны Samsung, начали агрессивно подавлять работу стандартных приложений в основном режиме.

Как поясняют специалисты компании, такие изменения внедрены для ускорения работы гаджетов, а также для экономии заряда аккумулятора. Ныне применяется принцип: закрыть все, что не используется, но продолжает работать в фоновом режиме.

Нововведение неоднозначно восприняты в экспертной среде. Многие специалисты считают, что внедренная функция слишком агрессивна и способна нанести вред пользователям мобильных устройств. Хуже всего то, что система принудительного закрытия программ включена по молчанию.



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