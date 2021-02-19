Мнение: Отменяя наследие Трампа

19.02.2021, 19:00, Разное

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Демократы последовательно откатывают "наследие Трампа" в том же стиле, в котором Трамп откатывал наследие Обамы.

1. Прекращено строительство стены на границе с Мексикой.

2. США согласились сохранить СНВ-3.

3. США вернулись в Парижиское соглашение по климату.

4. В США отменили антимусульманское миграционное законодательство.

5. Отменена норма которая предусматривала разделение детей незаконных мигрантов с родителями.

6. Прикрыли строительство нефтепровода Keystone.

7. Пентагон уже не выводит войска из Германии.

8. США вместо вывода войск, увеличивают контингент в Ираке.

9. США вернулись в Всемирную Организацию Здравоохранения.

10. Отменен запрет на прием в армию трансгендеров.

11. Отменена медицинская реформа Трампа.

12. Пересмотрено законодательство предоставляющее льготы сланцевикам по добыче на федеральных землях.

На очереди.

1. Сделка с Талибаном.

2. Ядерная сделка с Ираном.

3. Договор по открытому небу с Россией.

4. Вопрос с "Северным Потоком-2" и позицией Европы.

5. Отказ от переговоров с КНДР.

И т.д.

Месть она такая. Ничего не должно напоминать о деятельности Трампа. Но проблема конечно же в том, что даже откатывая решения Трампа, невозможно откатить их последствия как для США, так и для остального мира, хотя демократы конечно же верят в обратное.

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