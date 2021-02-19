Государство контролирует 70% производства электроэнергии в Украине – НКРЭКУ

19.02.2021, 18:58, Новости дня

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В Украине в собственности и под прямым контролем государства вырабатывается 66,4% общего объема электроэнергии, сказано отчете, опубликованном в ноябре 2020 года Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), по результатам мониторинга III квартала 2020 года. На это обратило внимание издание “Главком”.

“Госпредприятия занимают 66,4% по объему отпуска электрической энергии в торговой зоне “ОЭС Украины”. Пятью крупнейшими производителями по объему отпуска электрической энергии в торговой зоне “ОЭС Украины” было отпущено 77% от общего объема отпуска электрической энергии в этой торговой зоне. ГП “НАЭК “Энергоатом” – 56,4%, ЗАО “Укргидроэнерго” – 5,9%, ОАО “Центрэнерго” – 4,1%. В то же время АО “ДТЭК Днепроэнерго” – 5,9%, АО “ДТЭК Востокэнерго” – 4,7%”, – сказано в отчете регулятора.

Доля государства по объемам продаж электроэнергии в целом по Украине составляет почти 60%.

“В Бурштынском энергоострове (часть Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской областей) до открытия рынка была аналогичная ситуация с высокой концентрацией одного игрока. Однако после 1 июля 2019 ситуация кардинально изменилась и ЕС стал значительно больше влиять на ценообразование в Бурштынском энергоострове. Доля импортеров в продаже электроэнергии на РДН в Бурштынском энергоострове течение 2020 году в некоторые периоды достигала 80% в зависимости от цен и спроса на электроэнергию”, – отмечает “Главком”;

Авторы статьи приходят к выводу, что Украине необходима интеграция в энергорынок Евросоюза.

“Соответственно, стратегически вопросы либерализации рынка электроэнергии в Украине можно достичь только в случае евроинтеграции (присоединив ОЭС в общеевропейскую сеть) и отсоединения от влияния России и Белоруссии. Напомним, ранее компания ДТЭК заявила о необходимости скорейшего присоединения Украины к сети ЕС. Схожую позицию занимает Министерство энергетики Украины и НЭК “Укрэнерго”, – пишет издание.

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