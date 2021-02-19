Мнение: О повторном повышении пенсионного возраста: когда и как?

19.02.2021, 18:54, Разное

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Уже понятно, что российские власти снова что-то замышляют – и вряд ли хорошее для людей. Иначе с чего бы вдруг появился социологический опрос, где почти две трети россиян с энтузиазмом отнеслись к новому повышению налогов, а правительство решило спешно засекретить аврально разрабатываемый проект закона о новой «добровольной» накопительной пенсионной системе.

То есть, ход мысли в целом понятен. Однако, и подробности важны. Причём лучше бы не от «Агентства ОБС», а хотя бы от более-менее информированного источника. Если и не от уборщицы в Министерстве финансов, то как минимум, от депутата Государственной думы.

Что интересно, такой депутат, готовый поделиться информацией, закономерно нашёлся в канун выборов. Понятно, что не от «Единой России», там омерта похлеще, чем у сицилийцев. Но…

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в своём Telegram-канале раскритиковал результаты нашумевшего исследования ВШЭ, согласно которому 60% россиян якобы готовы платить больше налогов. По его мнению, это в принципе невероятно в условиях, когда доходы населения падают восьмой год подряд, а власти уже открыто допускают введение в стране продовольственных карточек.

«А вообще не удивлюсь, если провластные СМИ вскоре опубликуют «нижайшую просьбу российской общественности» платить новые, более высокие налоги, а также ещё больше повысить пенсионный возраст», – заявил лидер КПРФ. И раскрыл тем самым фискально-пенсионный план ближайших лет.

Надо заметить, ветерану российской политической сцены не откажешь в умении держать нос по ветру. Ну и в политическом чутье тоже. В общем, знает Геннадий Андреевич, где собака порылась. Хотя и говорит далеко не всё, что знает…

Но и сказанного вполне достаточно.

Короче, вопрос в лоб: вы готовы к тому, что налоги повысят, а #пенсии отнимут, например, для присоединения Донбасса?

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