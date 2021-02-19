Против Медведчука на Украине ввели санкции

19.02.2021, 18:44, Новости дня

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Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против лидера партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко.

Санкции Киева против Медведчука распространяются также на все его имущество, передает РИА «Новости» со ссылкой на секретаря СНБО Украины.

Напомним, 4 февраля украинская партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» приняла резолюцию о начале процедуры импичмента главы государства Владимира Зеленского «за грубые и систематические нарушения конституции и законодательства Украины».