 

ОКР направил в МОК предложение использовать «Катюшу» вместо гимна РФ на Олимпиаде

19.02.2021, 18:44, Новости дня
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Олимпийский комитет РФ (ОКР) направил в Международный олимпийский комитет (МОК) предложение использовать вместо гимна РФ на Олимпийских играх композицию «Катюша», сообщила глава ОКР Станислав Поздняков.

«Мы направили предложенную комиссией спортсменов ОКР композицию «Катюша», ждем решения. Важно, что после утверждения композиции ее возможно будет использовать и на всех чемпионатах мира», – приводятся его слова на сайте ОКР.

Народный артист РСФСР Лев Лещенко ранее предлагал вместо гимна на Олимпийских играх в Токио исполнять патриотическую песню, например «Катюшу» композитора Матвея Блантера и поэта Михаила Исаковского.

Напомним, в декабре CAS запретил российским спортсменам выступать на крупных международных спортивных соревнованиях под государственным флагом до 16 декабря 2022 года. Также представителям российской власти на два года запретили посещать Олимпиады.



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