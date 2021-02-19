 

Доставщик пиццы в Москве заехал в трамвай на мопеде

19.02.2021, 18:44, Новости дня
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Доставщик пиццы ехал в трамвае на мопеде в Москве, несмотря на возмущение пассажиров, на курьера собирается написать заявление в полицию Мосгортранс, сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта.

«Вчера курьер доставки пиццы заехал в трамвай прямо на мопеде. Это не только мешало пассажирам, но и угрожало их безопасности. На просьбы и жалобы пассажиров курьер не отреагировал и продолжил ехать в трамвае. Зато на такое поведение отреагировал «Мосгортранс». На него уже пишут заявление в полицию», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение в Telegram-канале дептранса.

Водителю мопеда грозит штраф, если его поступок признают хулиганством, то курьер может получить реальный срок.  

«Мы приветствуем пользование городским транспортом, но угроза безопасности и нарушение комфорта других пассажиров – это недопустимо», – уточняется в сообщении.

Ранее дептранс пригрозил судом парализовавшему движение трамваев в Москве водителю, который объезжал пробку по рельсам. Он застрял там и создал 1,5-часовой простой трамваев.



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