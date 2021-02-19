В России хотят ввести льготы на семейные путевки

19.02.2021, 18:40, Разное

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Министерство просвещения России выступило с предложением ввести льготы на покупку семейных путёвок и билетов на отдых. Соответствующую инициативу направили в Минэкономразвития, Министерство финансов и Ростуризм.

Глава департамента госполитики в сфере воспитания и детского отдыха Наталия Наумова пояснила, что в рамках этой программы граждане смогут получить налоговый вычет или скидку на покупку путёвок или билетов, если их семья поедет отдыхать в полном составе. Это облегчит организацию детского отдыха в стране, сообщает телеканал “360”.