 

В Германии заявили о лабораторном происхождении коронавируса

19.02.2021, 18:40, Разное
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Немецкий физик Роланд Визендангер считает, что коронавирус SARS-CoV-2, вызывающий заболевание COVID-19, был разработан в лаборатории в китайском Ухане. Учёный заявил, что уверен в этом на 99,9%.

По мнению Визендангера, пандемия коронавируса стала следствием утечки из этой лаборатории. Специалист отметил, что занимался расследованием возникновения ковида целый год, изучая научные статьи, публикации в масс-медиа и общаясь с экспертами в области эпидемиологии и вирусологии. Главным доказательством своей гипотезы исследователь считает то, что наука до сих пор не может установить животное или иной источник возникновения вируса, сообщает телеканал “360”.



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