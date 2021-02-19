 

Депутаты жалуются на двойников, принимающих иностранное подданство

19.02.2021, 18:31, Разное
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Более 20 депутатов Госдумы написали пояснительные записки на имя главы парламентского комитета по борьбе с иностранным вмешательством во внутренние дела России Алексея Мельникова. Парламентарии указали, что информация, опубликованная в зарубежных и отечественных СМИ о наличии у них иностранных паспортов, не является достоверной, а документы принадлежат иным лицам с их именами и фамилиями.

Парламентарии добавляют, что, помимо непосредственно документов, их деловая репутация пострадала от действий двойников, приобретавших недвижимость и переводивших на банковские счета крупные суммы денег из России. Некоторые парламентарии подчеркнули, что имеют фальшивые паспорта стран ЕС, чтобы легче передвигаться по европейским государствам, в том числе для участия в заседаниях Парламентской ассамблеи Совета Европы.

В соответствии с указанными фактами Госдума планирует обратиться в Роскомнадзор с требованием заблокировать порочащую честь российского парламентария информацию и вынести предупреждение ресурсам, распространявшим её. При повторном нарушении доступ к таким сайт будет закрыт на территории России навсегда.

Министерство иностранных дел РФ осудило политику иностранных государств, направленную на массовое создание двойников российских парламентариев и чиновников, и отметило недопустимость нарушения Конституции России. 

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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