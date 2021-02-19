Кэтрин Зета-Джонс стала лицом первой коллекции собственного бренда одежды

19.02.2021, 18:20, Разное

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Новые снимки и гипнотизирующее видео с участием 51-летней актрисы появились накануне в ее Instagram-аккаунте и на страничке бренда. Напомним, в июле прошлого года супруга актера Майкла Дугласа объявила, что бренд Casa Zeta-Jones, который ранее представлял постельное белье, скатерти и банные принадлежности в духе “старого” голливудского гламура, ждет новый этап. Кэтрин Зета-Джонс заявила о намерении превратить марку в полноценный lifestyle-бренд и сейчас представила плоды своего труда. У себя на странице актриса показала три ее любимых образа: летящее платье-рубашку со змеиным принтом, строгий черный костюм с кружевными рукавами и расслабленный комплект, состоящий из серого свитера и шелковой юбки в тон.

Мои фавориты из новой коллекции! Спасибо вам всем за любовь и поддержку, я так взволнована! Обожаю каждый момент, который я пережила в ходе создания всего этого,

– написала актриса в соцсетях.

В промо-ролике можно рассмотреть также розовый образ, состоящий из пуловера и плиссированной юбки, шелковый домашний халат фисташкового цвета и полосатые черно-белые брюки.

Представляем новую коллекцию Ready-to-Wear! Классика на все времена, которая демонстрирует стиль реальной жизни — от повседневного до экстраординарного,

– гласит пресс-релиз бренда. В своем личном блоге в Instagram Кэтрин поблагодарила всех за поддержку:

Я так рада показать вам мой последний проект @casazetajones. Я создала коллекцию, которая не только отражает мое видение, но и представляет завершенный гардероб женщины, который она носит с утра до вечера, в котором каждый наряд соответствует поводу. Надеюсь, вам понравится.

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Публикация от Catherine Zeta-Jones (@catherinezetajones)

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Публикация от Catherine Zeta-Jones (@catherinezetajones)