Ученые выявили связь между долголетием и употреблением батата

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19.02.2021, 18:10, Разное
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После проведения исследования исследователи пришли к выводу, что существуют некоторые растительные продукты, которые влияют на долголетие человека. Такую связь специалисты выявили с употреблением батата – сладкого картофеля.
Этот овощ может похвастаться наличием белка, железа, калия, кальция, магния, пищевых волокон и витаминов А, В6 и С. В батате также содержится здоровая растительная клетчатка, влияющая на снижение уровня ЛПНП или «плохого» холестерина. Также употребление сладкого картофеля влияет на снижение риска сердечных заболеваний, диабета и ожирения.

Благодаря содержанию магния и калия батат способен поддерживать нормальное кровяное давление. Ученые считают, что диета, богатая этими питательными веществами, улучшает работу сердца и предотвращает инсульт. В сладком картофеле также содержится большое количество витамина А, который важен для зрения, здорового роста клеток и укрепления иммунной системы. Кроме этого, бета-каротин и данный витамин снижают риск развития катаракты у пожилых людей.

Источник: profile.ru



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