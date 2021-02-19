Актер Андрей Мягков при жизни пережил несколько операций

19.02.2021, 18:10, Разное

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Актер Андрей Мягков при жизни перенес несколько операций, поскольку у него было множество проблем со здоровьем. В анамнезе звезды советского кинематографа значится целый список патологий.

Два раза Мягкову приходилось ложиться на операционный стол из-за проблем с сердцем. В 2009 году актеру заменили сердечный клапан, спустя время проводилось оперативное вмешательство на сосудах. В 2017 году Мягков снова оказался в стенах одного из московских учреждений с подобными проблемами.

Как заявил актер Эммануил Виторган, его коллега по цеху был очень скрытным человеком. Он предпочитал не пугать близких и поклонников неприятными новостями о своем самочувствии. В связи с этим Мягков предпочитал скрывать информацию об оперативных вмешательствах. Кроме того, при жизни актер имел проблемы с суставами.

Знакомые Мягкова отмечали, что в его характере присутствовала некая подозрительность, во многих ситуациях знаменитость видел заговор. По данной причине он редко принимал гостей.

Андрей Мягков скончался на 83-м году жизни 18 февраля. Рядом с ним в последнее время находилась жена Анастасия Вознесенская, с которой он прожил в браке более 50 лет.

Источник: inforeactor.ru