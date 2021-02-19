 

Лолита Милявская рассекретила имя нового избранника

19.02.2021, 18:10, Разное
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Популярная российская певица Лолита Милявская рассекретила имя своего нового избранника. Она заявила, что строит отношения с мужчиной, которого зовут Роман. По случаю начала совместной семейной жизни пара подарила друг другу смешные амулеты.
О том, что у Лолиты Милявской появился тайный возлюбленный, стало известно в конце прошлого года. В рамках недавнего интервью артистка согласилась назвать его имя – Роман. Известно, что он является состоятельным бизнесменом.

Милявская рассказала, что и у нее, и у возлюбленного есть коробка с кольцами от предыдущих браков. В связи с этим пара решила не тратиться на новые и подарить друг другу иные презенты. За семейным обедом родственникам они объявили, что их можно называть мужем и женой.

Лолита Милявская относится к штампу в паспорте не так серьезно, как ранее. При этом она пошутила, что в ее документе еще есть чистые страницы. Нынешний брак артистка называет «семейными отношениями», но в ЗАГС пара решила не идти.

Источник: dni.ru



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