 

На сотрудника Генконсульства Украины в Санкт-Петербурге напал россиянин с ножом

19.02.2021, 18:04, Новости дня
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19 февраля в Санкт-Петербурге РФ было совершено нападение на сотрудника Генерального консульства Украины. Об этом “Украинской правде” сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

По его словам, два ножевых ранения получил пограничник, который выполняет задачи по охране иностранных дипломатических учреждений Украины. Нападавший оказался гражданином России.

Демченко рассказал, что мужчина, который был записан на прием в Генконсульство, без объяснения набросился на военнослужащего. Нанесенные пограничнику раны не представляют угрозы для жизни. 

Нападавшего задержали, на место происшествия приехали следователи.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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