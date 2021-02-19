 

Виторган: Максим говорит: “Ребята просят твое имя и отчество в “День выборов”. Я разозлился: “Они с ума сошли? Возьмите Иван Сергеевич или Семен Иванович”

19.02.2021, 18:04, Новости дня
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Советский и российский актер Эммануил Виторган хотел, чтобы вместо его имени и отчества для роли олигарха в фильмах “День выборов” и “День выборов 2” использовали другие. Об этом он рассказал в интервью основателю издания “ГОРДОН” Дмитрию Гордону. 

“Это наша история. Максим приходит ко мне и говорит: “Ребята просят твое имя и отчество в спектакль”. Это когда они репетировали еще. Я говорю: “Они с ума сошли? Возьмите Иван Сергеевич или Семен Иванович. Какой Эммануил Гедеонович?” – “Они тебя очень просят. Пожалуйста”. А я знал даже родителей этих артистов… Там сплошные одесситы и пара других. Поэтому я дал согласие. До сих пор самая популярная моя роль – это Эммануил, по слухам”, – рассказал он. 

Виторган: Как я могу думать о смерти, когда эти чудеса передо мной – три женщины: Ирочка и мои две малышки? Читайте полную версию интервью

“День выборов” вышел на экраны в 2007 году, продолжение – в 2016-м. В обоих фильмах голосом олигарха Эммануила Гедеоновича стал актер Сергей Чонишвили. Виторган озвучивал эту роль в одноименном спектакле. 

ВИДЕОВидео: В гостях у Гордона / YouTube


Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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