 

“Рановато, да”. Жена Кошевого рассказала о бойфренде 13-летней дочери

19.02.2021, 18:04, Новости дня
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Супруга участника студии “Квартал 95” Евгения Кошевого, собственница украинского бренда одежды Pico Ксения Кошевая в эфире передачи ЖВЛ, которая 19 февраля вышла на “1+1” заявила, что иногда может не разговаривать со своей 13-летней дочерью Варварой.

“Бывает такое, что ты ей – белое, а она тебе – черное. И вот ну никак! Всякое бывает. Сейчас они очень сложные. Признаюсь, “у нас” еще парень появился. Хороший мальчик. Рановато, да. Вот он первый проявил инициативу. Они учатся в одной школе”, – рассказала жена артиста.

Варвара Кошевая – старшая дочь Ксении и Евгения Кошевых.  Пара зарегистрировала брак 7 июля 2007 года. У них также есть младшая дочь Серафима (2014). 

Варвара Кошевая участвовала в шоу “Рассмеши комика. Дети”, “Голос. Дети”, “Лига смеха”, снялась в сериале “Папа рулит”. 

В ноябре 2020 года Варвара Кошевая публично заявила, что в школе подвергалась буллингу из-за того, что дети считают ее отца клоуном. Комментируя заявление дочери, Кошевой признался, что не чувствует в этом своей вины.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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