 

Легализация оружия, заседание СНБО, разоблачение мошенников. 19 февраля в эфир выйдет “Свобода слова Савика Шустера”

19.02.2021, 18:04, Новости дня
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Вечером 19 февраля в эфире ток-шоу “Свобода слова Савика Шустера” обсудят экстренное заседание Совета национальной безопасности и обороны, введение новых штрафов за нарушение правил дорожного движения в Украине, ситуацию с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в стране и легализацию огнестрельного оружия, сообщается на странице  “Шустер online” в Facebook.

Также редакция “Свободы слова Савика Шустера” обнародует результаты эксклюзивного расследования по разоблачению мошенников. 

Гостями студии станут:

секретарь СНБО Алексей Данилов,
заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко,
председатель парламентской фракции “Слуги народа” Давид Арахамия, его коллеги по фракции Михаил Радуцкий и Денис Монастырский,
лидер “Батьківщини” Юлия Тимошенко, ее коллега по фракции Михаил Цимбалюк,
сопредседатель фракции “Оппозиционная платформа – За жизнь” Юрий Бойко,
председатель фракции “Голос” в Верховной Раде Ярослав Железняк, его коллеги по фракции Кира Рудик и Андрей Шараскин,
сопредседатель фракции “Европейская Солидарность” Артур Герасимов,
вице-президент Автомобильной федерации Украины Алексей Мочанов ,
председатель Украинской ассоциации владельцев оружия Георгий Учайкин.

Программа начнется в 21.00 на канале “Украина”, также трансляция будет вестись на YouTube-канале Shuster online.

ВИДЕОВидео: Shuster online / YouTube

“Свобода слова Савика Шустера” выходит на канале “Украина” каждую пятницу с сентября 2019 года.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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