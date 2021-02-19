“Геть з України посіпак Путіна!”: активисты пикетируют СНБО с требованием прекратить работу пророссийских СМИ

19.02.2021, 18:04, Новости дня

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Под зданием Офиса президента, в котором сегодня проходит заседание Совета нацбезопасности и обороны Украины, активисты проводят митинг с требованием запретить трансляцию пророссийских СМИ в Украине. Об этом сообщает “Цензор.НЕТ”.

Здание на Банковой пикетируют активисты националистических партий “Национальный корпус”, “Свобода”, “Традиция и порядок”, “Правый сектор”, “Основа будущего”. Митингующие требуют запретить трансляцию пророссийских каналов и работу пророссийских информресурсов в Украине, перекрыть каналы финансирования пророссийских сил и расследовать деятельность российской агентуры в стране.

Активисты развернули баннеры и плакаты “Реванш не пройдет!”, “СНБО, выкиньте оккупантов за борт!”, “Бизнес агрессора = погибшие украинцы” и другие, в том числе, посвященные “приспешникам [президента РФ Владимира] Путина” и главе политсовета “Оппозиционной платформы – За жизнь” Виктору Медведчуку.

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Фото: censor.net



Фото: censor.net



Фото: censor.net



Фото: censor.net



Фото: censor.net



Фото: censor.net



Фото: censor.net



Фото: censor.net



Фото: censor.net

На сегодняшнем заседании СНБО, по данным СМИ, могут обсудить санкции против компаний, связанных с Медведчуком, а также вопросы обострения ситуации на Донбассе.

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал заседание СНБО неделю назад, 12 февраля. Официально его повестку дня не публиковали. Советник руководителя Офиса президента по антикризисным коммуникациям Михаил Подоляк заявил, что это заседание “спровоцирует нервную реакцию политико-бизнесовой элиты Украины”.

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