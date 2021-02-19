 

«Норникель» решил не обжаловать сумму компенсации за аварию в Норильске

19.02.2021, 17:50, Новости дня
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Компания «Норникель» решила не подавать апелляцию на решение суда о компенсации ущерба в 146,2 млрд рублей из-за аварии в Норильске, об этом сообщила пресс-служба предприятия.

«После тщательного рассмотрения судебного решения и на основании рекомендаций внутренних и внешних экспертов компания приняла решение не подавать апелляционную жалобу», – приводятся на сайте «Норникеля» слова председателя совета директоров компании Гарета Пенни.

Он поприветствовал решение суда, поскольку оно позволит компании сконцентрировать усилия на стратегии «устойчивого развития».

«От имени совета директоров я могу подтвердить, что мы полностью поддерживаем усилия менеджмента и высоко ценим приверженность всех этим целям», – подчеркнул Пенни.

29 мая 2020 года на ТЭЦ-3, принадлежащей Норильско-Таймырской энергетической компании (которая, в свою очередь, входит в группу компаний «Норильский никель»), произошел разлив около 21 тыс. тонн дизельного топлива. Причиной стало нарушение при строительстве и эксплуатации аварийного резервуара.

Арбитражный суд Красноярского края 5 февраля взыскал с компании «НТЭК» (структура «Норникеля») 146,2 млрд рублей из-за аварии на ТЭЦ в Норильске. Таким образом суд почти полностью удовлетворил рекордный иск Росприроднадзора в 148 млрд рублей. Глава Росприроднадзора Светлана Радионова назвала решение суда «победой разума».

Росприроднадзор обращался к компании «Норникель» с предложением возместить ущерб в 146 млрд рублей, не обращаясь с обжалованием в суд. Руководство компании отметило, что не планирует обжаловать решение суда.



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