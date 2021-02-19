Лавров: Вопрос о статусе «Северного потока – 2» закрыт

19.02.2021, 17:50, Новости дня

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Вопрос о статусе «Северного потока – 2» после исследования профильной службой Еврокомиссии закрыт для всех, кто уважает закон, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Когда несколько лет назад поляки попытались затормозить «Северный поток – 2», было заказано специальное официальное мнение юридической службы Еврокомиссии. Она предъявила документ, в котором черным по белому было написано, что проект инвестиционный и был начат задолго до того, как были внесены изменения в газовую директиву Евросоюза, в третий энергетический пакет. Все, точка, вопрос закрыт. Для любого уважающего закон человека», – сказал Лавров в интервью РБК.

Он добавил, что российская сторона полностью выполняет свои договорные обязательства по газопроводу, а существующая ситуация была создана в результате «очередного решения того, что мы называем Евросоюзом, – решения, которое убедительнейшим образом показывает, что это за образование».

Ранее сообщалось, что администрация президента США представит доклад по дополнительным санкциям в отношении газопровода «Северный поток – 2». Президент РФ Владимир Путин выражал мнение, что нападки на «Северный поток – 2» объясняются попытками заставить Москву платить за геополитический проект Запада на Украине.