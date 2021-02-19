 

В Подмосковье спасли пациентку с поражением 100% легких

19.02.2021, 17:50, Новости дня
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В Видновской районной клинической больнице Подмосковья медики спасли больную с коронавирусом в состоянии тяжелой пневмонии, сообщил региональный минздрав.

«В Подмосковье врачи спасли пациентку со 100% поражением легких. В Видновскую районную клиническую больницу поступила 49-летняя пациентка в тяжелом состоянии с пневмонией и подтвержденным COVID-19. Излишний вес и сахарный диабет усугубляли течение заболевания», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.

При госпитализации женщина задыхалась, ее немедленно подключили к аппарату ИВЛ, сообщил заведующий анестезиолого-реанимационным отделением больницы Александр Плиев. Женщина была подключена к аппарату в течение двух недель.

«После этого ее состояние значительно улучшилось, и врачи приняли решение отключить ее от аппарата. Начался длительный процесс восстановления – женщина заново училась дышать, есть, ходить, возвращаясь к привычной жизни. А через три недели обследование показало, что ее легкие значительно восстановились», – сказал заведующий отделением.

На данный момент пациентку уже выписали из больницы.

В начале февраля врачи НИИ скорой помощи имени Склифосовского спасли пациентку с на 100% пораженными легкими. До этого псковские медики спасли больного с поражением 90% легких.



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