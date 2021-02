Королева Елизавета II необычно поздравила сына-изгоя принца Эндрю с 61-летием

19.02.2021, 17:26, Разное

Сегодня, 19 февраля, герцогу Йоркскому исполнился 61 год. В отличие от прошлого года, когда принц скромно и без шумихи, но все же отпраздновал свой юбилей, на этот раз в сеть не просочилась и крупица информации о том, как королевская семья провела этот день. Неизвестно, устраивал ли вообще принц, замешанный в секс-скандале с участием финансиста Джеффри Эпштейна и его экс-девушки Жизель Максвелл, какой-либо праздник.

Пресс-служба Букингемского дворца ограничилась коротким твитом, где только вспомнила, что было в этот день 61 год назад, не поздравив принца Эндрю с днем рождения напрямую.

#ВЭтотДень 1960 года у королевы благополучно родился сын. Он стал первым ребенком, рожденным правящим монархом с 1857 года. На фото 1961 года Ее Величество с принцем Эндрю на руках стоит вместе с герцогом Эдинбургским, принцессой Анной и королевой-матерью на балконе Букингемского дворца,

– гласит текст поста. Интернет-пользователи в комментариях выразили недоумение, неужели так теперь будут поздравлять члена монаршей семьи с таким важным днем.

#OnThisDay in 1960 The Queen was safely delivered of a son, the first child born to a reigning Monarch since 1857.

Her Majesty is pictured holding Prince Andrew in 1961 on the balcony of Buckingham Palace, alongside The Duke of Edinburgh, Princess Anne and The Queen Mother. pic.twitter.com/Jm2EZGJWOE

— The Royal Family (@RoyalFamily) February 19, 2021

Также в отличие от прошлого года, принца Эндрю публично не поздравили ни его бывшая жена, Сара Фергюсон, ни его дочери — принцессы Беатрис и Евгения. Последняя, кстати, несколько дней назад родила сына и подарила отцу первого внука. Имя малыша до сих пор держится в тайне.

Принц Эндрю с дочерью, принцессой Евгенией

Напомним, в период с 2002 по 2005 годы друг принца Эндрю Джеффри Эпштейн подвергал сексуальному насилию десятки несовершеннолетних девушек. Обвинение утверждает, что среди тех, кто пользовался этими услугами Эпштейна, были Билл Клинтон, Дональд Трамп, бывшие премьеры Великобритании и Израиля Тони Блэр и Эхуд Барак, наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман, а также сын королевы Елизаветы II принц Эндрю.

Виновность последнего не вызывает сомнений у многих наблюдателей. Причина – документы, оказавшиеся в распоряжении суда, откровенное интервью его предполагаемой жертвы, а также неуклюжие оправдания самого принца. В ноябре 2019-го Эндрю дал интервью BBC Newsnight, в котором ответил на обвинения, а позже был отстранен от королевских обязанностей. В начале июня 2020 года США официально вызвали принца в суд.

Сам Джеффри Эпштейн находился под стражей с начала июля 2019 года, пока не повесился в камере спустя месяц.

Принц Эндрю