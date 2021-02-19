В России нашли новое применение самолетам «Открытого неба»

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19.02.2021, 17:16, Разное
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Найдено применение российским самолетам Ту-214ОН. После окончательного выхода РФ из Договора по открытому небу воздушные суда направят в Арктику.
Стало известно, каким образом будут эксплуатироваться Ту-214ОН после того, как РФ окончательного выйдет из Договора по открытому небу. Ситуацию прокомментировали в концерне “Вега”, создавшем аппаратное оснащение самолёта для наблюдения. Со слов генерального конструктора предприятия Владимира Вербы, суда направят для решения военных задач в арктической зоне.

С помощью этих самолетов можно контролировать и обнаруживать объекты или войска. Также отлично подойдут эти воздушные суда для картографирования и оценки ледовой обстановки на водоемах для реализации Арктической программы. Выполнение подобных задач возможно благодаря наличию бортового радиотехнического комплекс Ту-214ОН, аналогичного установленному на самолетах-разведчиках Ту-214Р.

Стоит отметить, что в 2013 году на презентации в Австрии система наблюдения «Открытое небо» была отмечена, как лучшая в мире. Важно, что при ее создании были учтены все предусмотренные договором ограничения. Теперь, согласно информации, предоставленной “Ростехом”, Ту-214ОН сможет не только вести разведывательные действия, но и контролировать защищённость российских объектов. Также пригодится потенциал судна при испытаниях разнообразных вооружений и в процессе оценки эффективности проводимых учений.

Договор по открытому небу был заключен в 1992 году для законного совершения разведывательных полетов над территорией других стран. Он позволяет осуществлять слежку за развитием вооружений и военной деятельности, а также за тем, насколько соблюдаются действующие договора. Соединённые Штаты вышли из договора в ноябре минувшего года. В России, как сообщает РИА, процедуры по выходу из него начались в середине января. Между тем, после смены президента в США, ведут речь о возможном возвращении в Договор.

Источник: ria.ru



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