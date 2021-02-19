Искусственный интеллект научили определять эмоции людей при помощи радиоволн

19.02.2021, 17:14, Новости дня

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Мониторить физическое и психическое состояние человека сможет специальная нейросеть, созданная британскими специалистами. Устройство работает по принципу считывания отраженных радиоволн, поясняют эксперты.

Для этого в устройстве предусмотрена специальная небольшая антенна, работа которой направлена на конкретного пользователя. Принимая отраженные радиоволны, она предоставляет искусственному интеллекту всю необходимую информацию о ритме сердцебиения, давлении крови и т. д.

По словам разработчиков, анализирую полученные данные, ИИ мгновенно выдает отчет не только о текущем состоянии здоровья человека, но и о его эмоциональном состоянии. Биоритмы «расскажут» обо всем, что нас интересует, уточняют специалисты.