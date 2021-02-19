Около Стоунхенджа обнаружены древние захоронения

19.02.2021, 17:14, Новости дня

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Древние захоронения, возраст которых, по предварительным данным, составляет от четырех до четырех с половиной тысяч лет, обнаружены рядом со знаменитым Стоунхенджем. Ученые говорят, что не планировали проводить здесь раскопки. Находка обнаружилась абсолютно случайно.

Дело в том, что в данной местности должен пройти подземный участок автомобильной дороги. Разумеется, специалисты стали копать, исследуя состояние почвы. Но работы пришлось прекратить из-за того, что они наткнулись на древние могилы.

Вместе с останками пока удалось найти медное шило, обломки иглы и некоторые другие артефакты. В могиле покоились останки девушки или молодой женщины. Рядом был похоронен ребенок. Ранее Стоунхендж не рассматривали как место для захоронений.