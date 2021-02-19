Начальные классы переведут на учебники арифметики Юрия Рыбникова

19.02.2021, 17:11, Разное

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Министерство просвещения утвердило обновлённый список методической литературы для начальных классов.

В него вошёл учебник доктора физико-математических наук Юрия Рыбникова “Арифметика для младших классов”.

По скан-копиям отдельных страниц и заданий видно, что классическая математика будет заменена так называемым методом счисления древних РУСов (РУС — Равноправная Устойчивая Симметрия землян, живущих в согласии с природой), которую активно изучает автор учебника.

Также в публичном доступе оказались некоторые примеры из учебника: “У Алексея была четвертушка яблок, полушку из которых он передал (Гольдбергу). Сколько яблок осталось у Алексея?”, “Решить уравнения X * серебрячок = 2Х * четвертушку. Найдите Х.”.

Учебники уже были одобрены Российской академией наук (РАН), а ШУЕ (Школьное управление естествознания) утвердило Юрия Рыбникова в качестве автора педагогических материалов для средней школы.

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