 

Каминская заявила, что в сети под ее именем действуют мошенники

19.02.2021, 17:10, Новости дня
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Солистка украинской группы “НеАнгелы” Слава Каминская 19 февраля в Instagram Stories сообщила, что от ее имении мошенники рассылают сообщения в сети WhatsApp.

“Кто-то с российского номера пишет моим друзьям, хотя непонятно, откуда у него номера телефонов, и просит что-то там куда-то перевести. Это не я, не ведитесь”, – заявила артистка.

Она также обнародовала скриншоты переписки этих людей с ее друзьями. В сообщениях аферисты, представляясь певицей, просят перевести деньги и анонсируют проведение конкурсов и марафонов.

Скриншот: babaslavka / Instagram

Слава Каминская (девичья фамилия – Кузнецова) родилась в 1984 году в Одессе. С 2006 года является солисткой группы “НеАнгелы”.

Певица была замужем дважды. Во втором браке с пластическим хирургом Эдгаром Каминским у нее родилось двое детей – Леонард (2014) и Лаура (2015). Супруги развелись летом 2019 года.

Сейчас, по словам певицы, она состоит в отношениях, но имя избранника не афиширует.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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