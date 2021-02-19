 

В Программу медицинских гарантий-2021 заложили около 10 млрд грн на борьбу с COVID-19

19.02.2021, 17:10, Новости дня
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В Программу медицинских гарантий на 2021 год в Украине заложено около 10 млрд грн на борьбу с COVID-19. Об этом 19 февраля сообщил пресс-центр Национальной службы здоровья.

В 2020-м Нацслужба здоровья выплатила более 19 млрд грн больницам и центрам экстренной медицинской помощи за оказание помощи пациентам с COVID-19 или с подозрением на него. С начала 2021 года 25 центров экстренной медицины получили от НСЗУ почти 1,5 млрд грн.

Договоры с НСЗУ на стационарное лечение пациентов с COVID-19 заключили 511 больниц. В январе медицинскую помощь пациентам с COVID-19 в Украине оказывали более 3 тыс. команд, из которых 289 – неанестезиологические.

“В январе 2021 года были госпитализированы более 42 тыс. пациентов с COVID-19. Это почти на 30% ниже показателя декабря прошлого года. Снизилась и количество пациентов, которые были подключены к источникам кислорода – почти на 14 тыс. Их общее количество составило 35 500. В отделениях интенсивной терапии медицинскую помощь получали 9,5 тыс. пациентов (почти на 4 тыс. меньше, чем в декабре)”, – сообщили в НСЗУ.

Самые высокие показатели госпитализации пациентов с COVID-19 в Киеве – 3421 человек и в Харьковской области – 3235.

В Нацслужбе напомнили, что пациент с подозрением или подтвержденным COVID-19 получает безвозмездно первичную медицинскую, амбулаторно-поликлиническую помощь, в случае тяжелого состояния – стационарную медпомощь.

“Пациенты с подозрением на COVID-19 могут пройти бесплатно тестирование у своего семейного врача и получить консультации по лечению легкой формы заболевания”, – отметили в НСЗУ.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на утро 19 февраля в Украине коронавирус подтвердили у 1,29 млн человек, почти 25 тыс. пациентов умерло, 1,14 млн выздоровело.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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