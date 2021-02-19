 

Лыжникам из России запретили использовать песню “Катюша” на чемпионате мира в качестве замены гимну

19.02.2021, 17:10, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Российским лыжникам запретили использовать песню “Катюша” в качестве замены гимну России на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе. Об этом сообщил “ТАСС” 19 февраля со ссылкой на представителя Международной федерации лыжных видов спорта (FIS).

Согласно вступившим в силу в декабре прошлого года двухлетним санкциям Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) российские сборные на чемпионатах мира и Олимпийских играх вынуждены выступать без государственных символов страны и гимна, отметили в Федерации.

В FIS заявили, что из-за санкций ВАДА в честь российских победителей турнира будет исполняться полная версия гимна организации.

По информации “ТАСС”, российские лыжники, прыгуны на лыжах с трамплина и двоеборцы на чемпионате мира в Оберстдорфе выступят под флагом Олимпийского комитета России в статусе команды Russian Ski Federation 

Чемпионат мира по лыжным видам спорта пройдет с 25 февраля по 7 марта, на турнире будут разыграны 24 комплекта наград.

России до декабря 2022 года из-за санкций ВАДА запрещено выступать на международных соревнованиях под флагом своей страны и использовать гимн. Причиной дисквалификации РФ стало то, что в переданных данных Московской лаборатории ВАДА обнаружила манипуляции с допинг-пробами российских спортсменов.

Россию подозревали, в частности, в подмене допинг-проб чемпионов и призеров Олимпиады 2014.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.10 / В Челябинской области ожидаются перерывы в телетрансляции

10.10 / Трамп призвал генпрокурора США выдвинуть обвинения против Обамы и Байдена

25.08 / Sky News – за прошедшие 30 лет Земля потеряла 28 трлн тонн льда

07.09 / Пашаев оценил свою тактику защиты Ефремова

22.11 / Названа стоимость американской вакцины от COVID-19

30.01 / Главреда «Медиазоны» отпустили из полиции

30.11 / “На Кузьмина похожа”. Подписчики Галкина заявили, что Пугачева напоминает им известного музыканта

07.02 / В мире сделали более 128 млн прививок от коронавируса – данные Bloomberg

29.08 / В Москве за сутки умерли 11 пациентов с коронавирусом

22.01 / Байден заявил о провале вакцинации от коронавируса в США

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска