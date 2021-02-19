Лыжникам из России запретили использовать песню “Катюша” на чемпионате мира в качестве замены гимну

19.02.2021, 17:10, Новости дня

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Российским лыжникам запретили использовать песню “Катюша” в качестве замены гимну России на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе. Об этом сообщил “ТАСС” 19 февраля со ссылкой на представителя Международной федерации лыжных видов спорта (FIS).

Согласно вступившим в силу в декабре прошлого года двухлетним санкциям Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) российские сборные на чемпионатах мира и Олимпийских играх вынуждены выступать без государственных символов страны и гимна, отметили в Федерации.

В FIS заявили, что из-за санкций ВАДА в честь российских победителей турнира будет исполняться полная версия гимна организации.

По информации “ТАСС”, российские лыжники, прыгуны на лыжах с трамплина и двоеборцы на чемпионате мира в Оберстдорфе выступят под флагом Олимпийского комитета России в статусе команды Russian Ski Federation

Чемпионат мира по лыжным видам спорта пройдет с 25 февраля по 7 марта, на турнире будут разыграны 24 комплекта наград.

России до декабря 2022 года из-за санкций ВАДА запрещено выступать на международных соревнованиях под флагом своей страны и использовать гимн. Причиной дисквалификации РФ стало то, что в переданных данных Московской лаборатории ВАДА обнаружила манипуляции с допинг-пробами российских спортсменов.

Россию подозревали, в частности, в подмене допинг-проб чемпионов и призеров Олимпиады 2014.

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