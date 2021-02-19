 

Минздрав обновил перечень стран красной и зеленой зон по коронавирусу

19.02.2021, 17:10, Новости дня
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Министерство здравоохранения 19 февраля опубликовало новый список стран зеленой и красной зоны по распространению COVID-19.

В красной зоне оказались Израиль, Испания, Словакия, США, Франция, Великобритания, Италия, Молдова, Беларусь, Польша, Венгрия, Румыния, Россия и еще 58 стран.

В зеленой зоне – Турция, Греция, Германия, Хорватия, Канада, Япония, Индия, Египет, Таиланд, Австралия, Китай и еще 111 стран.

Украина вносит в красный список те государства, где количество новых случаев коронавируса на 100 тыс. населения за последние 14 дней превышает аналогичный показатель в Украине (сейчас это 148,4).

Все прибывающие в Украину из красной зоны обязаны пойти на 14-дневную изоляцию или в течение суток сдать ПЦР-тест. Также можно приехать в Украину с готовым тестом, который сделан не позднее чем за 48 часов до пересечения границы.

Прибывающие в Украину из зеленой зоны не проходят обсервацию.

Таблица: moz.gov.ua

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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